Pero en ese momento Anabel Pantoja pasa a hablar en plural. "Para el nacimiento están todos esperando con muchísima ilusión , muchísima felicidad. Igual que mi tía, toda mi familia. Estoy en un momento único que quiero vivir, deseo que a la gente que quiero le vaya bien y que no me afecten cosas que sean negativas o que hagan daño", expresa la influencer en estas declaraciones que dio previas a que saliera a la luz su distanciamiento y que, ahora, cobran un significado mayor.

Eso sí, la hija de Merchi ya dejaba caer ciertas pistas de esta lejanía con Isabel Pantoja. "Voy a querer el bien de todos, siempre me van a tener si me necesitan. Estoy un poco más lejos, pero siempre he respondido", ha expresado la creadora de contenido, que también tiene claro que ya no quiere ejercer de "enlace de nada" porque ya no quiere ser más "ni portavoz ni defensora ni apoyo ni desapoyo".