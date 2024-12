Juan, se proclama ganador de Gran Hermano

01:36 H Óscar entra en plató

El finalista entra en plató y contesta a la pregunta de "por qué crees que estás en la final". "Al final yo creo que a alguien le he caído bien ¿no? Al principio fue duro, no me divertí ni un poco y me quería ir a casa, pero después muy bien", dice Óscar y el presentador le informa de que Maica entra en GH DÚO. "Me alegro mucho por ella, yo tengo ganas de tener una conversación con ella".

"Yo me alegro mucho por ti y de que estes ahí", contesta Maica y Laura interrumpe: "El otro día dijo que nunca se sentaría a hablar contigo" y Vanessa añade: "No te metas donde no te llaman". "Óscar es mi amigo y digo lo que me da la gana", asegura Vanessa y Maica sentencia: "Este es su momento y lo que tengamos nosotros ya lo hablaremos".