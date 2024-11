Jorge Javier Vázquez, sobre su nueva vida tras dejar el alcohol: "No es fácil no beber"

El presentador de 'Gran Hermano' ha hablado abiertamente de cómo le afectaba el alcohol y de cómo le ha cambiado la vida tras dejarlo

El presentador de 'El Diario de Jorge' ha llegado a decir que bebía "para evadirse", "para olvidar quién era"

Jorge Javier, entre lágrimas, al escuchar el apoyo de un padre a su hija: "Disfrútalo, esta relación a muchos nos la han robado"

Jorge Javier Vázquez ha hecho un ejercicio muy importante consigo mismo. El presentador de 'Gran Hermano' se ha sincerado en la columna en la que escribe para la revista 'Lecturas' acerca de su pasado con el alcohol. Después de haber escuchado y mediado en las historias que cada día vive en 'El Diario de Jorge', el de Badalona ha explicado cómo es ahora su vida en la que bebía "para evadirse" o para "olvidar quién era".

"No concebía una vida sin alcohol. Me proponía beber menos, sí, pero no lo conseguía. He bebido mucho durante muchos años de mi vida. Para evadirme, para salir por la noche, para no pensar. Por no estar conforme con mi trabajo. Con mi realidad. Conmigo mismo", confiesa el periodista en estas líneas en las que se ha abierto por completo. Una realidad que ya no es recurrente y que ha trabajado con su psicóloga para poder decir que esos pensamientos "aparecen cada vez más de tarde en tarde".

Ante estas declaraciones, el presentador de 'Gran Hermano' ha desvelado cómo se siente tras dejar de beber cuando es algo que ha hecho durante muchos años. "Significa entrar en una realidad tan desconocida como apasionante. Porque emociones y sentimientos que llevan dormidos o anestesiados durante décadas por culpa del alcohol comienzan a desperezarse, a cobrar vida. Y puedo aseguraros que reencontrarse con ellos es muy emocionante", ha admitido acerca de todo lo que ha ido descubriendo tras dar este paso.

Con la intención de que sus palabras puedan servir para alguna persona que le lea y se plantee este cambio, Jorge Javier Vázquez también ha recalcado que este no es un proceso fácil y que las propias personas en sociedad incentivan este tipo de malos hábitos. "No es fácil no beber. Hay veces que llegas a una cena y cuando dices que no quieres una copa de vino siempre hay alguien que suelta lo de 'venga, va, solo una'", indica acerca de una presión que es más común de lo que se piensa a nivel social.

"Dejar de beber implica también enfrentarse a pelo a momentos tristes"

Sin embargo, el presentador de 'El Diario de Jorge' cuenta que decidió cortar y con ayuda de su psicóloga dejó de beber. Una decisión de la que está orgulloso, aunque le ha costado mucho trabajo. El dejarlo le ha implicado enfrentarse con momentos de infelicidad. "Dejar de beber implica también enfrentarse a pelo a momentos tristes", ha confesado de lo que le ha resultado más difícil

Jorge Javier explica cómo es su vida ahora sin alcohol

En esta confesión en la que ha dado tantos detalles, el presentador de 'Gran Hermano' ha querido dejar constancia de lo mucho que ha mejorado su vida tras dejar completamente el alcohol de lado. "Desde que no bebo estoy más lúcido. Soy consciente de lo que quiero y a quién quiero. Y tengo muy claro que no desearía volver a ese pasado en el que bebía para olvidarme de quién era y de la vida que llevaba. Lo he descubierto. Llevar una vida sin alcohol no es condenarse al aburrimiento".

Aprendes a despedirte de personas que puedan impregnar de toxicidad tu existencia y te rodeas de lo que contribuya a tu estabilidad