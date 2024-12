Hace seis meses que se sometió a la cirugía en la que le implantaron las células de su hermano, pero su cuerpo no termina de reconocerlas como propias: "Mi hermano era un 'Full match', que es la máxima compatibilidad conmigo y sus células ahora ya son mías. Sin embargo, mi cuerpo no termina de reconocerlas, como si esas células todavía no entendieran el lugar en el que están. La casa. Por eso, los glóbulos blancos me están atacando (de ahí el color de mi piel) y tengo que tomar una medicación para contrarrestarlo. Se puede decir que mi cuerpo está negociando con su nueva situación", ha dicho, dando también visibilidad a las complicaciones que se pueden sufrir tras una operación, que no fue para él una cirugía mayor, como suele pensarse: