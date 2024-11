Isa Pantoja acude al médico por un problema en las primeras semanas de embarazo

La creadora de contenido para redes sociales ya empieza a notar diferencias respecto a su primer embarazo con 18 años . Más allá de que aquel no fue un embarazo que se recibió como una buena noticia y fueron pocas las personas que se alegraron - a diferencia de esta vez, que no ha dejado de recibir mensajes de enhorabuena-, Isa Pantoja también está teniendo un problema por el que ha decidido acudir al médico .

"Con respecto a mi primer embarazo, no tengo nada de hambre. Yo creo que se debe a que estuve meses haciendo el ayuno intermitente y el estómago se me quedó pequeñito", ha expresado la prima de Anabel Pantoja, hablando sobre este tipo de alimentación que consiste en no ingerir alimentos durante el periodo de tiempo deseado por diversas razones. No solo para perder peso, también ayuda a depurar el organismo, reduce la resistencia a la insulina, disminuyendo el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, reduce el estrés oxidativo y la inflamación del cuerpo, es beneficioso para la salud del corazón y un largo etcétera.