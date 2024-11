La influencer de 42 años nacida en Málaga es conocida por ser animalista, promover la alimentación vegetariana y la vida saludable con el medioambiente . Y por aquí han ido lo tiros de la última publicación de Azahara Luque, que se ha unido a una campaña llamada 'no es mi cultura'. La pareja de Juanma Furio , con quien tiene dos hijos, no puede más. La creadora de contenido, con más de 640.000 seguidores en Instagram ha lanzado un llamamiento y ha pedido ayuda a su comunidad para tratar de paralizar algo que le rompe por dentro en mil pedazos .

Tanto, que en el vídeo que ha compartido en su perfil se deja ver entre lágrimas y casi sin poder articular palabra . Así ha explicado en qué consiste todo esto: "Me senté en la silla, me puse los auriculares y en la pantalla pusieron una corrida de toros . No fui capaz de verla, ni oírla. Me dolía el corazón". Y vaya si es así, porque en el vídeo se ve cómo a Azahara Luque le van cayendo las lágrimas .

"Me frustro, me enfado porque no puedo ayudarle", dice entre lágrimas mientras intenta apartar la mirada de la pantalla. "Sentía tanta tristeza, impotencia, rabia y dolor al pensar que esta masacre sea considerada fiesta nacional en mi país en pleno 2024", ha expresado la influencer, que no entiende cómo se puede utilizar "el dinero público para fiestas violentas" y dice: "la tauromaquia no es mi cultura".