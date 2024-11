El importante cambio en la vida de Ruth Basauri tras la ruptura con el padre de su hijo

"Es precioso, es muy bonito, es muy acogedor y muy moderno, pero cuando meto el carro, traigo las maletas después de un viaje... al no tener trastero...", lamenta mientras dice que la casa, "se me queda pequeña".

Y aunque en un primer momento Ruth no se planteaba una nueva mudanza, encontró la oferta de otro piso de alquiler que no ha podido rechazar. "Fui a verlo y me encantó, el precio es bastante similar", ha dicho a sus seguidores revelando el motivo por el que ha decidido dejar atrás el piso que compartió con su ex, que alquiló el pasado verano y que marca un importante cambio en la nueva vida que comienza ahora con su bebé.