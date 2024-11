María José Campanario actualiza su estado de salud y explica cómo lleva su enfermedad crónica

Asimismo, tras confesar que es intolerante a determinados alimentos que descubrió a raíz de ser diagnosticada con fibromialgia, la odontóloga ha revelado que, para evitar parte del dolor que siente, está cuidando mucho su alimentación. "Me he quitado algunos alimentos y eso ha reducido bastante la inflamación. Además, procuro hacer el ejercicio que puedo ", explica mientras revela que así consigue llevar algo mejor su patología.

Campanario, quien tras años renegando de las redes sociales decidió hacer públicos sus perfiles para que el mundo conociese cómo es realmente, ha querido también adelantarse a las críticas de todos aquellos que crean que ha podido retocarse la cara. "A los que me vayan a decir que qué me he hecho en la cara, solo he cogido peso. Ya está", asegura.