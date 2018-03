Steisy y su misteriosa indirecta: "¿Quieres tener una cita conmigo?"

Steisy participó en 'Mujeres, hombres y viceversa' para intentar encontrar el amor. De allí, salió de la mano de Dosel aunque poco duró su idílica historia de amor. Por lo que sabemos, la ex concursante de 'Supervivientes' sigue soltera y ha mandado un misterioso mensaje a través de las redes sociales: "Te lo propongo públicamente: ¿Quieres tener una cita conmigo?" Pero ¿a quién se dirigía Steisy con esta indirecta? Pues ni más ni menos, el destinatario era Nacho Montes: "Ya sé que no debo pedirte matrimonio, prometo respetarte", comentaba la ex tronista.