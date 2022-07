Famosos que habías olvidado que habían pasado por 'Al salir de clase': así están en la actualidad

View this post on Instagram

¿Qué podemos contar de la vida de Paula tras ASDC que no se sepa? Tras participar en “El Comisario”, Paula se convirtió en la esposa de Bustamante y madre de su hija para, posteriormente, transformarse en una de las it girls más reconocidas del país. Tras acabar su matrimonio con el ex triunfito ha formado una nueva familia con el ex futbolista Miguel Torres y próximamente la veremos como jurado de 'Got Talent'.