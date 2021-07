David Alemán fue Míster y tiene dos hijas: su vida cuando sale del plató de 'Sálvame'

En ella, el periodista cuenta la historia de un matrimonio en el que ambos son presentadores de televisión. Algunas situaciones se basan en su historia real, aunque modificadas. “Yo conocí a María de una forma muy parecida a la que Marcos conoce e Diana (los protagonistas de su libro). Aunque, no he competido con ella a nivel profesional. Hemos trabajado muchas veces en la misma empresa. Y, cuando hemos estado en cadenas separadas, no competimos ni en formato ni en horario”, comentaba a la La Otra Crónica de El Mundo.