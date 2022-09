Edurne aclara por qué tuvo que parar su gira este verano: "En los medios se habló cosas que no eran"

Durante este verano conocimos la noticia y es que Edurne, tomaba una decisión que nos dejó a todos helado: su retirada temporal de los escenarios. La cantante y jueza de 'Got Talent' comunicaba a través de las redes sociales la noticia, en la que contaba su situación: un problema en sus cuerdas vocales le obligaba a tomarse un descanso vocal . Ahora, la madrileña nos ha contado el verdadero motivo de su parón laboral.

Toda esta situación coincidió con la gira de su último disco 'Catársis', la que se vio paralizada y supuso un jarro de agua fría para todos sus seguidores. La cantante ha estado descansando durante todo este tiempo para poder volver a la carga y por ello, con el estreno de 'Got Talent', Edurne nos ha contado cómo se encuentra, ha aclarado por qué tuvo que parar la gira este verano y cómo afronta ahora su vida encima de los escenarios. "A veces el cuerpo te pide que pares, paré unas semanitas y ya he vuelto otra vez a tope", ha explicado, a la vez que ha contado lo que realmente le pasó. "En los medios se habló cosas que no eran", ha aclarado.