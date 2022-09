Tras conocer la noticia de la incorporación de Paula Echevarría a la mesa del jurado de 'Got Talent' , la asturiana ha tenido un ratito para charlar con nosotros y contarnos cómo se siente con esta aventura laboral y sobre todo, con esta vuelta a la rutina después de un verano de vacaciones y desconexión .

La actriz ha comentado que aún no está del todo asentada en Madrid y que la vuelta ha sido muy rápida. Todavía le quedan unas cuantas cosas por hacer y ha querido hasta revelarlo: " Tengo que comprar los uniformes, las mochilas ... Necesito poner los pies en Madrid pero esto es una buena forma de hacerlo", contó Paula haciendo referencia al estreno de 'Got Talent'.

Además, ha tenido un momento para contarnos cómo se está sintiendo con esta nueva etapa laboral con compañeros nuevos como Edurne, Risto Mejide, Dani Martínez y Santi Millán. "Me apetecía muchísimo y ha sido como un regalo. Me lo he pasado como nunca en mi vida.