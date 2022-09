Raquel Lozano ha decidido someterse a un cambio de look radical y despedirse de su característica media melena, que siempre ha lucido en distintos tonos dentro del castaño, bien más oscuro o con mechas más claritas. Pero ahora, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha querido dar un giro de 280º a su imagen y ha optado por colorear la parte delantera de su pelo de rubio , cortar su cabello por encima de los hombros y acortar los mechones del flequillo.

Un cambio de look completo con el que modifica la imagen que tenemos de ella desde 2015, cuando saltó a la fama por su participación en 'Gran Hermano 16' y lucía una melena castaña que rebasaba los hombros. En 2019, cuando regresó a la pequeña pantalla para formar parte del casting de 'GH Dúo', seguía llevando el mismo look y, hace unas semanas, la vimos con ese estilismo cuando su nombre volvió a sonar con fuerza por ser la última ilusión de Omar Sánchez, el ex de Anabel Pantoja.