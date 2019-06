Raquel Lozano 'GH' presume de cuerpazo con un espectacular posado en bikini: “Moría de ganas”

La extremeña, que siempre ha confesado ser una apasionada de la moda, ha compartido con sus más de 150.000 seguidores su selección de bikinis favoritos para la temporada con unas muy apaudidas fotografías en redes. Carolina Sobe, Luis Rollán o la que fuera su defensora, Liz Emiliano: Sus compañeros y amigos no han dudado en llenar la publicación de cariñosos mensajes, piropeando a la exconcursante de ‘GH’ por lo espectacular que la ven.

Sin duda no hemos podido dejar pasar uno de las reacciones a las increíbles fotos de Raquel que más nos ha llamado la atención. Marta Peñate, la que fuera su compañera en su paso por ‘Gran Hermano’, y con la que no tuvo buena relación, tampoco ha dudado en piropear a la ex gran hermana, desvelado el buen rollo que ahora tienen. “Guapa mi niña”, ha comentado.