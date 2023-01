El canario no se ha pronunciado sobre cómo le cae o qué piensa de Barranco, que fue tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', concursó en 'Supervivientes 2018' y defiende ahora a Tania en las galas y los debates de la segunda edición de 'Pesadilla en El Paraíso'; pero sí que ha accedido a la petición que le han hecho sus seguidores y se ha mojado sobre esta nueva pareja, asegurando que, en su opinión, "no pegan ni con cola" .

Samu hizo esas declaraciones en un directo con su gran amigo de 'La isla de las tentaciones 5', Mario González, pero ha expresado la misma opinión en un vídeo compartido en sus historias de Instagram. "Sinceramente, no me pegan nada. No me gustan como pareja, pero que si Tania está con él y está feliz, pues yo me alegro por ella", ha comentado el influencer, dejando claro que le desea lo mejor a la modelo, con la que estuvo saliendo más de dos años hasta que ella lo dejó en su hoguera final.