Ana Obregón recibe duras críticas tras la noticia de su nueva maternidad por gestación subrogada

"Ana Obregón se ha comprado un bebé recién nacido aprovechándose de la extrema necesidad de una mujer pobre y sin importarle los trastornos que les ha causado a ella y a la criatura", "es una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida", "es espeluznante" o "me parece fatal. Cuando la niña tenga 12 años, ella tendrá 80. No piensa en esa niña. Es egoísmo puro", son solo algunos de los comentarios con más reacciones y 'me gustas' que encontramos al clickar en el hashtag.