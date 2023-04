Estuvo casada con el hijo del colaborador de 'Sálvame' durante muchos años. Finalmente, su historia de amor llegó a su final tras su paso por 'Gran Hermano VIP', que terminó por dinamitar su noviazgo. Poco después de su divorcio, Diego Matamoros hacía oficial su relación sentimental con Carla Barber . Aunque no duraron mucho juntos, su relación fue muy mediática y muy intensa.

Por eso, hemos querido conocer la opinión de Estela Grande a los últimos acontecimientos en la vida de Carla Barber, que, embarazada de su segundo hijo en común, ha roto con su pareja , el empresario francés Joseph. Según la modelo, la doctora experta en medicina estética debería estar feliz . No por la ruptura, sino por su estado de buena esperanza. " Sé que se ha separado, que va a tener un bebé y que se ha separado... pero, ¿qué quieres que te diga? Tiene que estar feliz. Vivir un embarazo tiene que ser una época superbonita , tiene que ser algo precioso", se imagina la que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP'.

Además, cree que Carla Barber ha hecho lo correcto al dar por terminado su noviazgo. "Si ella no está bien, si no está mentalmente al cien por cien con su pareja, ¿por qué van a seguir esa relación?" , defiende la modelo, que se ha puesto en el lugar de la que fuera concursante de 'Supervivientes', a la que - con estas palabras-, ha mostrado su apoyo público .

"Te has separado, no eres feliz y ya está. No hay que darle más importancia de la que tiene", opina Estela Grande, que ha respondido sin tapujos cuando le hemos preguntado en exclusiva por Carla Barber. Además de estar al tanto de la terrible situación que atraviesa la que un día fuera pareja de Diego Matamorlos, la modelo ha querido opinar sobre su separación estando embarazada de su segundo hijo.