Marta López Álamo ya es la esposa de Kiko Matamoros y no puede estar más feliz. Así lo ha explicado la modelo en su reaparición en sus stories de Instagram, donde también le ha confesado a sus seguidores cuál ha sido su primer plan después de haber contraído matrimonio con el colaborador de 'Sálvame' en una boda celebrada en la Iglesia Pontifica de San Miguel y con una posterior fiesta en el Hotel Ritz de Madrid.

"Tengo que hablar por el grupo de mi familia y tengo que mirar miles de millones de mensajes que tengo sin responder, que son tanto de gente que vino a la boda, como de amigos, como de gente que me sigue. De verdad, mil gracias por el cariño de ayer, fue...", comentaba Marta, quedándose sin palabras por la emoción al recordar todo vivido en la que ha sido su boda de ensueño , ya que como reveló su madre, Rosa Álamo, su deseo desde niña siempre había sido casarse por la Iglesia.

Con esas últimas declaraciones, dejaban claro que no les ha molestado que Tom Brusse filtrase el segundo vestido de novia de la modelo al publicar una foto en Instagram junto a los novios en un momento de la fiesta. "No ha habido tirón de orejas porque lo hizo sin querer, no pasa nada", ha comentado el colaborador de 'Sálvame, ante lo que la modelo añadía que "se contaba con eso".