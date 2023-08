Una etapa que la que fuera colaboradora de 'Sálvame' tiene claro que quiere hacer realidad, ya sea sola o en pareja. Así lo ha contado para la citada cabecera: "Me gustaría, obviamente, quedarme embarazada, sí o sí, con pareja o sola. Me hace muchísima ilusión. Creo que sería una buena madre". Además, la maternidad no es algo con lo que Anabel Pantoja siempre ha soñado. Es más, durante su relación con Omar Sánchez esto fue algo que dio mucho que hablar, pues ella habría estado posponiendo este momento más de lo que al canario le hubiese gustado.