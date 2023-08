El exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado qué problema de salud le estaba impidiendo respirar con normalidad

Anuar Beno ha acudido a urgencias, angustiado, por recomendación de sus seguidores de Instagram

El hermano de Asraf Beno y cuñado de Isa Pantoja les ha agradecido a sus fans el consejo porque su dolencia es más grave de lo que imaginaba

Anuar Beno está disfrutando mucho de los meses de verano y ha aprovechado para desplazarse hasta destinos cerca del mar para descansar en la playa, como ha hecho en Ibiza y Alicante. Pero tras su vuelta de la isla balear, el exconcursante de 'Supervivientes' ha comenzado a encontrarse muy mal, hasta el punto de no poder dormir porque sentía que le "faltaba el aire" y verse obligado a ir a urgencias, donde le han dado un diagnóstico médico tras estudiar sus síntomas y hacerle varias pruebas.

Todo comenzaba ayer por la noche, cuando el hermano de Asraf Beno le comentaba a sus seguidores de Instagram a través de las stories que no podía conciliar el sueño y que estaba pasando "una de las peores noches del año" por lo que él consideraba "un constipado terrible". Una horas y ya más preocupado, compartía un audio en el que se podía escuchar un sonido fuerte y constante que provenía de su pecho para pedirle opinión a sus 'followers'.

"Esto que suena son mis pulmones, me estoy agobiando porque no sé si debería ir al hospital o no es para tanto, ¿debería ir?", preguntaba el cuñado de Isa Pantoja, que por recomendación de sus fans acudía a las urgencias de un centro médico situado en Madrid, donde reside desde hace tiempo. "La cosa ha ido a peor y me he venido a urgencias. Apenas puedo respirar y he empezado a vomitar", actualizaba Anuar, que a continuación compartía una imagen con una vía en el brazo y una máscara de oxígeno.

"Pues menos mal que he venido, eso me han dicho los médicos", comentaba junto a esa instantánea, dando a entender a sus seguidores que no tenía un constipado y que lo que le ocurría es más grave. Después de hacerle muchas pruebas y de quitarle el agobio al ayudarle a respirar mejor gracias a la máscara de oxígeno, los médicos le han explicado al amigo de Yulen Pereira que no tiene ni covid, ni asma ni neumonía, sino bronquitis aguda.