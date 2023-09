Kiko Hernández y Fran Antón, la cronología de un amor secreto que acaba en boda

View this post on Instagram

Tras un verano de amor clandestino, llegaron los primeros rumores de que entre Kiko y Fran había una amistad especial. Las revistas del corazón tomaron unas imágenes de ambos en el aeropuerto y la noticia de que eran pareja corrió como la pólvora entre las redacciones. Aquello provocó una crisis de pareja: "Yo no contaba lo que me estaba pasando porque me daba mucho miedo que se jodiese, de hecho, cuando se hizo público lo nuestro a punto estuvo de joderse, nos asustamos los dos, a él no le gusta este mundo. A Fran le han llamado de por lo menos diez programas distintos y le han ofrecido dos supervivientes, y a todo ha dicho que no. Dando una simple entrevista podría haber ganado en un día lo mismo que en un año de trabajo".