Encontrar pareja en tiempo récord: llega el dating '24 horas para enamorarte' a mtmad

Como ya lo ha hecho con los usuarios de las redes sociales, María Valero no tardará a meterse a los espectadores de 24 horas para enamorarte en el bolsillo. Sobre todo, gracias a su naturalidad y a su humor tan característico.

Carlota Boza. La actriz de 'La que se avecina' quiere dejar de echarle su particular pulso a Cupido. La joven de 22 años lleva varios años esquivando el amor. O eso dice ella, que nunca ha querido aclarar públicamente su situación sentimental. Eso sí, pretendientes no le faltan. No hay más que echar un vistazo a sus publicaciones de Instagram para ver que a la intérprete le llueven los piropos. ¿Encontrará a su príncipe en en el reality?