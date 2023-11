Ya que estamos mirando al pasado, empecemos tirando por el clásico entre los clásicos. En la decimoprimera edición de la versión de anónimos del formato, emitida en 2009, tuvo lugar la historia que enfrentó a dos mujeres a causa del vigor sexual de Arturo Requejo . Indhira Kalvani y Carol Lavín protagonizaron una auténtica pelea de gatas la aciaga noche del 27 de noviembre de 2009. Loca de celos la malagueña no pudo soportar que el hombre que había sido su pareja durante la primera parte del concurso se fijase en una nueva inquilina y tras una discusión le tiró a la cara un vaso de agua . La agresión le costó la expulsión, pero Indhira le dejó un mensajito antes de partir en el confesionario: "Zorra, insípida… para cuando lo veas por la tele".

La séptima edición de 'GH VIP' estuvo marcada por la tórrida historia de amor de Adara Molinero y Giamarco Onestini . La ex azafata madrileña entró en la casa de 'GH' supuestamente enamorada de Hugo Sierra, con la que había tenido un bebé tan solo unos meses antes. Sin embargo, durante la convivencia en la vivienda de Guadalix de la Sierra cayó rendida a los encantos del italianísimo Gianmarco. A pesar de que la pareja intentó vivir su pasión a escondidas , las cámaras registraron todos sus movimientos y la bomba estalló durante la gala de Halloween de aquel año . Fuera de la casa, el padre de su bebé vivió la infidelidad manifiesta de Molinero con toda la dignidad que pudo. La audiencia se puso del lado de Adara que a pesar de su deslealtad premió que la influencer se dejase llevar por sus impulsos.

Vibrante y fastuosa fue la historia que se montó en 'GH 15' en torno a Paula, Omar y Lucía Parreño. Les recuerdo la trama: Paula y Omar coincidieron en la casa e iniciaron una relación sentimental de lo más apasionada . Aquel amor se truncó de buenas a primeras cuando en la casa irrumpió como concursante la ex novia del vallecano: Lucía Parreño . En tan solo unas horas, Omar zanjó su efímero romance con la catalano-hawaiana y cayó sobre los brazos de su ex. Memorable.

Volvemos a la edición VIP del formato para recordar cómo Isa Pantoja dejó a Omar Montes por su actual marido, Asraf . Corría el año 2018 y la hija de la tonadillera mantenía una relación sentimental con la gran estrella de la música urbana. Sin embargo, el marroquí se cruzó en su camino y la intérprete del hit 'Ahora estoy mejor' se enamoró perdidamente de él. Omar capeó el temporal como pudo y cuando ingresó en 'GH' en calidad de concursante reserva se tomó la revancha liándose con Techi , a la postre ex cuñada de Isa Pantoja y ex esposa del padre de su hijo.

Vale que 'La casa de tu vida' no es 'Gran Hermano', pero dado que se trataba de un programa de encierro grabado en Guadalix me tomo la licencia de incluir un triángulo emblemático de la televisión en este listado. ¡Cómo no hacerlo! Estoy hablando de la historia que protagonizaron David Verdú, Natalia y Vanessa, una de "las rubias". Los dos primeros entraron como pareja al reality, pero durante la convivencia David se enamoró perdidamente de Vanessa y ésta de él. Empezaron una historia de amor que volvió literalmente loca a la que hasta ese momento era su novia oficial. Sin embargo, la nueva historia prevaleció a día de hoy, 20 años después de los acontecimientos, Vanessa y David siguen tan enamorados como el primer día.