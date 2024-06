Anabel Pantoja aclara si prefiere niño o niña y cuenta cómo reaccionó su novio al embarazo

En la conversación con Ana Rosa Quintana, la influencer también ha revelado que todavía no ha pensado ningún nombre para su bebé y es que todavía no sabe el sexo, dato que conocerá a la vez que su novio, su familia y amigos en una fiesta que tendrá lugar en Sevilla el próximo 13 de julio para celebrar su cumpleaños. Pero tiene claro, tal y como ha explicado en la revista 'Lecturas', que le gustaría que fuera niño: "Siempre he querido un niño porque en mi casa hemos sido muchísimas mujeres, no he tenido hermanos".