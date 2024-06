Elena Rodríguez aclara si continúa su relación con el empresario catalán Pedro Solà

Elena Rodríguez no es tan activa en Instagram como su hija, Adara Molinero , pues pese a que ha participado en realities tan conocidos como ' Supervivientes ' o ' GH DÚO ' y tiene más de 100.000 seguidores en la mencionada red social, su trabajo está fuera de la televisión y de todo lo relacionado con la creación de contenido. Es taxista desde hace varios años, un dato que compartió a principios de año en su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, donde también habló mucho de su pareja, Pedro Solà .

Como han pasado ya varios meses desde que la madre de Adara no participa en un reality y no suele compartir fotos con el empresario en Instagram, sus seguidores le han preguntado si siguen juntos, una duda que ella no ha tenido problema en resolver. "Estoy locamente enamorada de mi amigo y amante", ha comentado en un story, dejando claro así que su relación sigue hacia adelante y que después de ocho años juntos sigue igual de enamorada del hombre que le devolvió la ilusión en el amor.