Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anuncian que están esperando su primer hijo: "Vamos a ser padres"

La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores esperan un bebé

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia llevan cinco meses juntos y están esperando su primer hijo

La sobrina de María Teresa Campos está embarazada de tres meses y dos semanas

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han anunciado que van a ser padres. La hija de Terelu Campos, de 24 años, y el hijo de Mar Flores, de 31, están esperando su primer hijo en común. La pareja protagonizan hoy la portada de la revista '¡Hola!', a quien han concedido una entrevista exclusiva en la que han contado todos los detalles del embarazo: desde cómo se enteraron de que estaban esperando un bebé, hasta los primeros síntomas y las primeras reacciones de sus familiares.

La pareja ha hecho este inesperado anuncio tras cinco meses de relación, y aseguran que afrontan este nuevo proyecto de vida con mucha ilusión. "Tardé poco tiempo en descubrir que estaba embrazada. No pensé que saldría positivo el test, pero el resultado apareció rapidísimo. De repente me agobié muchísimo", cuenta la colaboradora de 'Así es la vida' en la entrevista. La nieta de María Teresa Campos dará a luz previsiblemente en diciembre, ya que está embarazada de tres meses y dos semanas.

Niño o niña: el debate de Alejandra y Carlo

"Todavía no sabemos si es niño o niña", han asegurado para el citado medio, donde hacen sus predicciones. Carlo prefiere que sea niña y ella cree que será niño. En cuanto a los nombres, todavía no lo tienen claro. Eso sí, aunque sabe que a su madre "le haría mucha ilusión" que le llamasen Teresa, a ella le gustan más "los nombres rebuscados, menos comunes". A Carlo, en cambio, si fuese chico, sí le gustaría llamarle como él y su padre.

Los síntomas y el cambio físico de la hija de Terelu Campos

En cuanto a los primeros síntomas, "al principio no fue fácil. De repente, el cuerpo empezó a hacer cosas raras. Cansancio, muchas náuseas. He tenido de todo. Carlo me ha aguantado muchísimo", cuenta la joven, que ha contado con el apoyo incondicional de su chico.

"Es normal por el desequilibro hormonal tan grande", explica, que dice que ha "entendido en todo momento esos cambios de humor y las nauseas" y que ha querido "estar con ella en todo momento". Ahora, Alejandra Rubio está más tranquila porque está saliendo "de la fase complicada". En lo que al cambio físico respecta, la colaboradora de Mediaset dice que se lo ha notado "una barbaridad", sobre todo en el pecho, y que ahora le ha dado por el chocolate.

La reacción de la pareja al enterarse del embarazo

Llevaban dos meses juntos cuando la influencer se quedó embarazada. Estaban en Jávea con unos amigos. "Teníamos la intuición", recuerdan. Ella sentía el cuerpo "raro". Aunque en un primer momento reconoce que se agobió, después le "gritó desde el baño" un "amor, ¡no me lo creo!" para compartir ese momento con su chico. "Le pedí que viniese corriendo y le enseñé el resultado". Me dijo: 'Bueno, tranquila'. Estaba calmado, aunque sé que agobiado por dentro. Carlo disimula mucho mejor que yo", expresa la joven.

"Lo primero que sentí fue miedo", reconoce Alejandra Rubio. Algo en lo que coincide el hijo de Mar Flores. "Me vino una responsabilidad muy grande. Es que no me lo esperaba, vino todo un poco de sopetón", recuerda él.

Sobre si siempre quisieron seguir adelante con el embarazo, la pareja responde tajante: "sí, claro". Y es que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia nunca se plantearon ninguna otra vía que no fuese tener al bebé.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, su futuro como padres