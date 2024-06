"Tengo pánico, pánico, lo juro. Hay gente muy dañina y, cuando se conozca mi embarazo, sé que le van a sacar el lado negativo y la parte oscura, aunque no la haya. Me va a dar mucha pena, porque es algo bonito. Pero siempre hay alguien que intenta empañar la felicidad de los demás y es triste", ha confesado la colaboradora de 'Así es la vida', que es consciente de que va a ser muy criticada por haber vendido esta noticia, ya que siempre ha dicho que ella no vende su vida privada y que ni siquiera le gusta hablar de la misma.

"Me van a dar por todas partes. Como siempre digo que no doy exclu­sivas…", han sido las palabras exactas de Alejandra Rubio, ante las que el entrevistador ha apostillado: "Pero esta no es una ocasión cualquiera". "Por eso. Es una noticia que quiero contar yo", ha contestado la influencer, revelando así que ha roto su regla de oro de no dar exclusivas sobre su vida privada porque cree que un embarazo es una noticia de suficiente relevancia como para ser ella la que la cuente en una portada de una conocida revista.