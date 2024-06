Por lo que ha contado, poco después inició su relación amorosa con Johnny Garso . Y es que la hija de Makoke y Kiko Matamoros ha sacado a la luz todos los detalles de su historia de amor con el cantante de punk-rock de 34 años . " Llevo cinco meses con él , estoy superenamorada, pero le conozco desde hace mucho tiempo, desde hace ocho años . Éramos colegas y pues hubo de repente… Estoy enamoradísima, me hace canciones…", reflexiona la joven, que es la primera vez que "se atreve a contarlo" porque también es la primera vez que se siente así.

"Soy tan feliz que me apetecía contarlo a los cuatro vientos", ha reconocido la hermana de Laura Matamoros - íntima amiga de Miri Cabrero-, que ahora ha aprovechado la ocasión para felicitar el cumpleaños a su chico, que cumple 34 primaveras. "Feliz cumpleaños, mi amor. Eres, sin duda, la persona más llena de vida que he conocido jamás. Ojalá devolverte tan solo un poco de todo lo que me das. Qué ganas de seguir creciendo juntos", escribe Anita Matamoros, hija de Makoke, que solo pide seguir a su lado para "brindar por todo lo que les regale la vida".