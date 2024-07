Isabel Rábago cuenta todos los detalles de la conversación de Escassi y Sandra Madoc: "Acaban hablando de un encuentro"

Sin embargo, la colaboradora explica que "ella en un principio estaba muy dispuesta a hablar, me dijo 'ahora mismo no puedo que estoy trabajando, quedamos mañana', pero curiosamente esta mañana ha desaparecido...". La periodista Giovanna González reflexiona: "Una teoría es que él le haya dicho 'cuidadito, deja de decir mentiras porque entonces nos las vamos a ver' o por otro lado que alguien ya le haya ofrecido contar esta historia ".

"Ella ha aportado un mensaje donde él habla sobre este single, en plan 'qué maravilla", comenta González. Isabel Rábago, que escuchaba atentamente, corrige a su compañera: "No, qué maravilla no, le dice 'me encantaría bailar contigo...".