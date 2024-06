Carla Barber descubre quién filtraba información sobre su vida: "Desconfié de mi hermana"

Tras muchos meses en los que en sus redes sociales apenas ha mostrado aspectos de su vida profesional, Carla Barber ha tomado la decisión de reaparecer con una serie de vídeos en los que se ha sincerado acerca de lo que ha vivido en los últimos meses. En esos clips que ha difundido en sus stories de Instagram, la exconcursante de ' Supervivientes ' ha revelado que lo ha pasado muy mal por su ruptura con el doctor Carlos Rubí, pero que ese no ha sido el motivo de su 'desaparición' online.

La verdadera razón por la que no ha querido compartir tantos datos de su vida personal es porque se dio cuenta que había alguien de su entorno que se había convertido en un topo y que le estaba filtrando esa información a varios periodistas: "Ha sido muy heavy lo que me ha pasado, pero en este último año de mi vida varias personas filtraban noticias de mi vida a la prensa".

"Obviamente no voy a decir quiénes son, pero fue sorprendente", ha admitido la experta en medicina estética, que no quiere compartir el nombre de esas dos personas que la traicionaron y que ya han salido de su vida. "Esas personas no eran ni mi familia ni mis amigos, gracias a Dios", ha puntualizado la canaria, que ha admitido que llegó a desconfiar de su círculo más cercano: "Fue un desastre, lo pasé fatal porque hasta desconfié de mi propia hermana, de mi prima, de mis mejores amigas... Dejé de hablar con todo el mundo".