Adara 'GH' muestra cómo ha crecido Martín y le escribe una tierna dedicatoria

¿A papá o a mamá? ¿A quién se parece Martín?

Adara, exconcursante de 'Gran Hermano', una mamá todoterreno

"Salgo de paseo y acabo comprando todo para mi bollito. Todavía no he sido capaz de probarme ropa en una tienda... No sé realmente qué talla uso ahora mismo. Pero no importa. Lo que importa ahora es si tiene hambre, sueño o caca y que su mamá esté ahí para él con todo su amor", explica en una de sus publicaciones.