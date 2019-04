Toñi Moreno confiesa que está enamorada

Una pregunta que sus seguidores no han querido dejar pasar ha sido esta: "¿Estás enamorada? No vale decir de la vida". La presentadora de 'MyHyV' se ha sincerado con todos ellos respondiendo así: "A mí también me da mucho coraje que me contesten eso cuando lo pregunto en las entrevistas. Sí, sí lo estoy".