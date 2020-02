Adara se sincera sobre la relación de Hugo Sierra con su madre: "Es una historia desconocida"

Adara ha aterrizado en 'mtmad' y lo ha hecho por todo lo alto con un canal cuyo nombre no le puede identificar más. En 'Madre mía', está dispuesta a hablar de todo y a hacerlo de corazón, algo por lo que se ha guiado siempre. En este primer capítulo, se ha abierto por completo destapando cómo es la relación entre Hugo Sierra y su madre . Por el momento, no se ha pronunciado sobre su relación con Gianmarco.

Tal y como ha explicado en este vídeo, el origen de su relación no fueron muy buenos: "Es una historia desconocida". Las decisiones que la madrileña iba tomando con Hugo desde el principio no terminaban de cuadrarle a su madre, a la que no le gustaba el modo en el que estaba haciendo las cosas.

Adara 'GH' habla claro sobre Hugo

"No quiero que a Hugo pueda hacerle daño nada para no hacérselo a mi hijo", ha confesado sobre su ex. Por si fuera poco, se ha atrevido a valorar lo que cree que va pasar entre su madre y él ahora que van a vivir juntos en Honduras durante su participación en 'Supervivientes'. "Me gustaría que pudieran llegar a empatizar y decirse lo que han sentido en cada momento", ha matizado.