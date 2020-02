Susana confiesa lo que pasó cuando se fue de casa de Gonzalo: "Fue superdramático"

Lágrimas y Anabel Pantoja como apoyo: la dura ruptura de Susana y Gonzalo

Tal y como ha explicado, llegó a Sevilla dispuesta a mudarse de la casa que compartían y reconoce que sabía que su ex no se lo iba a poner nada fácil. "Me fui a casa de mi amiga Anabel Pantoja unos días. Y cuando llegó el momento de la mudanza fue superdramático. Yo recogiendo las cosas, él pidiéndome por favor que no lo hiciera… y al final discutimos y él decidió irse porque no podía verme recogiendo las cosas. Así que vine a Madrid, a un piso que alquilé con Anabel. Fue todo rapidísimo. Hice la mudanza en 4 horas y me fui", ha explicado con la sinceridad que le caracteriza.

Lo que más ha llamado la atención de la entrevista ha sido la dura confesión que ha realizado sobre los proyectos profesionales a los que ha tenido que renunciar por el que fuera su novio hasta hace unos meses. A la pregunta de si ha llegado a perder proyectos por culpa de él, Susana ha contestado que sí. "A ver esto era también un problema porque yo intentaba meterlo a él siempre y no siempre era fácil porque había marcas que me querían solo a mí pero no a él", ha comentado la joven. Pero por amor la murciana tenía una solución ante este problema con las marcas: "Pues no me quedaba más remedio que bajar el precio de la colaboración o decir que no directamente. Y me arrepiento, la verdad, decía que no por no tener una pelea, pero creo que no tendría que haberlo hecho".