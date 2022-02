Adara Molinero reaparece tras pasar por el quirófano: "Estoy malita"

Adara Molinero se ha visto obligada a pasar por quirófano después de ver cómo empeoraba radicalmente su problema de vista . De un tiempo a esta parte, la ex de Gianmarco Onestini ha lucido gafas de ver, sin embargo, la miopía de sus ojos ha aumentado tanto en los últimos meses que últimamente no veía ni siquiera con sus lentes de contacto.

Y es que, lo que en un principio empezó siendo una leve miopía, estaba derivando en una progresiva pérdida de visión debido al aumento descontrolado de sus dioptrías. "Bueno, ya es oficial: ya no veo ni con gafas. Me ha seguido aumentando. Es muy necesario que me opere, pero ya", reconocía hace justo un mes.