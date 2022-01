Aunque tratando de quitarle hierro a la gravedad del asunto, Adara Molinero ha explicado a sus seguidores el trance que atraviesa respecto a la salud de su vista. "Bueno, ya es oficial: ya no veo ni con gafas. Me ha seguido aumentando. Es muy necesario que me opere, pero ya", ha señalado la madrileña, que ha tratado de esbozar una sonrisa después de reconocer que se está quedando sin vista progresivamente.