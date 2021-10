Adrián Rodríguez da un giro a su carrera profesional: de 'Supervivientes' a 'speaker' de boxeo

Al actor no solo lo hemos visto actuar sino que también ha dado su ‘do de pecho’ en el mundo de la música, por lo que la locución y el impostar la voz, en su nueva profesión, seguro lo tiene más que controlado. Ya lo demostró de pequeño participando en algún que otro talent infantil o en Telecinco como parino de ‘Pequeños Gigantes!: lo suyo es la música. Y tan bien se le da que hace unos años sacó single de verano junto a Juan Magán.

El catalán tiene una hermana pequeña que estudia 'Eduación Social' en Barcelona. Precisamente a ella también le dedica publicaciones tan bonitas como esta: "Hoy en dia eres toda una buena mujer, y que juntos conseguiremos todo lo que te propongas, sé que alguna vez falle y no puedo evitar las lágrimas mientras escribo, pero me das tanta fuerza, que es imposible no ser feliz.... ¡Feliz cumpleaños mi gran pequeña hermana!".