La madre de Aída Nízar confiesa el motivo de su ingreso hospitalario en Chile: "Sufrió una hipotermia grave"

Un tuit del programa 'Los Intrusos' de Chile ha sido el que hizo saltar todas las alarmas. En él, comunicaban lo siguiente: "Aída Nízar de #RESISTIRÉ se encuentra hospitalizada estable con diagnóstico reservado en cuidados intermedios. Las primeras informaciones hablan de un infarto que pudo ser controlado. Compañeros de reality no han sido informados. #ABRILINTRUSOSMIL".

Tras confirmar el propio reality que Aída Nízar ya se encuentra de nuevo en la casa de 'Resistiré', su madre ha hablado con 'El Confidencial' y ha confesado el motivo de su hospitalización: "Fue ingresada tras sufrir una hipotermia grave. Es mentira que haya tenido un infarto. He estado constantemente informada de su estado de salud y gracias a Dios ya está bien. Ha sido tan solo un susto, pero hasta que no han comprobado que se encontraba realmente bien no le han dado el alta".