Alba Carrillo, destrozada por la muerte de su perro: "Una parte de mi mundo se va contigo"

Una triste noticia para Alba Carrillo . Lunes, un Golden de color blanco que la acompaña desde hace muchos años, ha fallecido este fin de semana . La colaboradora de televisión ha recurrido a sus redes sociales para plasmar, en un emotivo texto, lo que ha significado su mascota en su vida. A lo largo de estos años nos ha hecho partícipes de muchos momentos junto a su perro y más aún en los últimos meses, cuando ampliaban la familia con la llegada de Fresh, un Pomerania de color blanco que le regalaron sus compañeros de profesión. “Se cierra una etapa” , ha asegurado la ex de Feliciano.

Y no es la única pérdida que ha sufrido. Hace un tiempo, Alba Carrillo se despedía de Lanas, otra de sus mascotas que acompañó durante muchos años a Lunes. “Quiero aprender a amar como un perro, de esa manera incondicional en la que solo amamos los humanos a nuestros hijos. Sin esperar nada a cambio, sin exigir, solo dando”, ha escrito la colaboradora en su cuenta de Instagram. La madre del pequeño Lucas, el hijo que tuvo en común con Fonsi Nieto, contaba que su perro Lunes le ha “hablado más que muchos humanos con palabras que no decían nada” y ha sido capaz de cuidarla, en días tristes, “más que muchos abrazos de personas que no acaban reconfortando”.