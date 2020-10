La pareja, que se conoció en la primavera de 2019, está llevando la relación con absoluta discreción

Los hombres han dado más de un disgusto a Alba Carrillo. ¡Y no lo decimos nosotros! La colaboradora de ‘Ya es mediodía’, tan transparente como directa, no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de las parejas que han acabado ‘rompiéndola’ el corazón. Primero fue Fonsi Nieto, el que ha sido uno de los hombres más importantes de su vida. La exconcursante de ‘GH VIP 7’ y el expiloto mantuvieron una relación de dos años, con numerosas idas y venidas y un hijo en común, Lucas, que se ha convertido en el nexo de unión entre ellos.

Una turbulenta vida amorosa

La mala suerte, según cómo se mire, en el currículum sentimental de la madrileña continuó de la mano de Feliciano López, al que conoció tan solo un año después de su ruptura con el dj. La tertuliana y el tenista pasaron por el altar, pero el matrimonio no resultó ser precisamente un cuento de hadas (y no solo por la brevedad del mismo). A los once meses del ‘sí, quiero’, Alba y Feliciano confirmaron su separación en medio de una guerra de acusaciones, supuestas infidelidades y muchas lágrimas.

Aún así, Alba no perdió la esperanza y continuó en busca del hombre ideal, aunque, en esta ocasión, fuera del ámbito deportivo. Entonces la colaboradora del programa de Sonsoles Ónega inició un noviazgo con David Vallespín que, dos años después, acabó. Tras cortar con el ingeniero, el nombre de la modelo acaparó titulares por su sorprendente acercamiento al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois.

Según reveló la exconcursante de ‘Supervivientes’, ella y el futbolista mantuvieron varios encuentros, pero la atención mediática que suscitó la noticia, sumada a la ‘respuesta’ poco caballerosa de Courtois, propiciaron que la madrileña y el guardameta no continuaran conociéndose. Pero, como lo bueno se hace esperar, Alba Carrillo parece haber encontrado, por fin, a la que podría ser su media naranja. O, al menos, apunta maneras: Santi Burgoa.

Flechazo en la sala de maquillaje

Alba Carrillo ha aprendido (y mucho) de las ‘decepciones’ del pasado. La pareja comenzó su particular historia al poco tiempo del ingreso de la modelo en Guadalix de la Sierra como concursante oficial de ‘GH VIP 7’, donde precisamente desveló cómo y dónde le conoció. El periodista y compañero de Alba en ‘Ya es mediodía’, Miguel Ángel Nicolás, se encargó de llevar el periodista a la sala de maquillaje de Mediaset, donde la pareja intercambió sus primeras palabras.

"Santi habló un día en su programa del tema de Courtois y habló súperbien de mí, y Miguel Ángel Nicolás me dijo que estaba en maquillaje. Entonces, le di mi número y le dije: ‘Para que cotejes bien la información’”, explicó a Adara Molinero, muy atenta a la historia de su compañera.

Tras el intercambio de teléfonos, el periodista se puso en contacto con la modelo esa misma tarde y ella no dejó pasar la oportunidad. “Le invité a mi casa a comer una pizza, porque estaba sola, que mi hijo estaba celebrando el Día del Padre. Le mandé mi dirección ¡y resulta que era mi vecino! No me lo podía creer...”, continuó explicando, en primicia, la concursante a la ganadora de ‘GH VIP 7’. Y, tras esta confesión en la casa más famosa de la televisión, llegaron las primeras muestras públicas de amor.

Principal apoyo en Guadalix de la Sierra

Durante su estancia en Guadalix, la madrileña tenía muchas dudas acerca de cómo estaría relación. Pero una romántica carta del presentador dejaba claro que todo estaba bien y que él la esperaba con los brazos abiertos: “Estoy orgulloso de ti. No tengas ninguna duda de mí. Te echo tantísimo de menos y te espero siempre. Te quiero”.

Aún habiendo manifestado no ser un fiel seguidor de los ‘realitys’, esta no fue la única muestra de amor que Alba recibió en el programa por parte de Santi. En plena recta final de ‘GH VIP 7’, el periodista envió un mensaje de apoyo a su chica, a la que dedicó unas cariñosas palabras: "Albi. Estoy orgulloso de ti. Tienes que seguir tranquila, todo está perfecto fuera, y cuando digo todo es todo. Tu mayor miedo está a punto de resolverse con la mejor de las noticias. No tengas ninguna duda de mí. No news, good news. Confía. Sigue siendo como eres, sincera, leal, honesta y divertida. Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero. Santi".

Tras este romántico gesto, la colaboradora rompía a llorar y aseguraba que, a pesar de no saber que eran, Santi era una persona muy especial para ella. “He tenido un miedo enorme muchas veces porque soy difícil, pero que él me esté esperando fuera me lo dice todo. No me puedo creer que él haya hecho esto por mí", revelaba entre lágrimas.

Despacio y con buena letra

Tras la salida de Alba Carrillo del ‘reality’, la pareja recuperó el tiempo perdido. Eso sí, lejos de exponerse públicamente, ambos han llevado la relación en la más absoluta discreción. Sin embargo, de vez en cuando, la modelo se permite una licencia y comparte sus sentimientos a través de las redes sociales, sobre todo en ocasiones especiales.

"Se termina el 02-02-2020. Dicen que es un día especial, capicúa y que no habrá otro igual hasta dentro de 101 años... Feliz cumpleaños, Santi", escribía la colaboradora en Instagram por motivo del cumpleaños de su chico. Esta era la primera vez que la tertuliana daba el valiente paso de dedicar un mensaje al presentador en redes sociales.

Y, una vez roto el hielo, Alba se atrevió a gritar el cariño que siente hacia Burgoa, el hombre que la ha devuelto la ilusión.

‘Sacas lo mejor de mí’

Aunque la pareja se volvió a separar por el confinamiento impuesto para detener la pandemia de la COVID-19, ambos supieron hacer frente a la distancia. Santi y Alba pasaron los angustiosos meses de encierro en casas separadas, pero no hay obstáculo que les detenga. Una nueva publicación de la modelo confirma que ella y Santi continúan felizmente enamorados y, sobre todo, muy ilusionados.

