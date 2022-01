Alba Carrillo presume de lo mayor que está su hijo y desvela su gran afición: "Ve a por ello"

A pesar de que su relación con Fonsi Nieto no llegó a buen puerto, de la misma nació lo mejor de su vida: el pequeño Lucas. El hijo de Alba Carrillo ya no tiene nada de 'pequeño' y su orgullosa madre no ha podido evitar presumir en sus redes sociales de lo grande que está su primer y único hijo, de quien hoy conocemos una nueva afición.