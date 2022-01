Todavía familiarizándose con los mandos y la forma de carga de este vehículo que en el mercado va desde los 24.000 euros en función de las características y su autonomía, el fin que tiene la periodista para su coche es el de bajar frecuentemente a Madrid y "poder ir por la almendra central con tranquilidad sin que me pongan multas". Algo que ya ha ha hecho en varias ocasiones para ir probándolo y que la tiene "requeteencantada" con esta compra que ha cubierto por completo sus expectativas.

Entre las características que le tienen más maravillada a Alba Carrillo de su nuevo coche eléctrico estilo urbano es que este "no suena nada" y su carga al cien por cien le cubre distancias de más de 260 kilómetros de autonomía lo que le da bastante libertad para ir por la ciudad y hasta apurar todavía más las distancias, si quiere. Sin embargo, puestos a sacar a relucir sus bondades lo que más le importa a la exconcursante de realities como 'GH VIP o 'Supervivientes' es que con él está haciendo un favor al medioambiente y es muy confortable eso además de que sea muy práctico su uso convencional.

Este no ha sido el único paso que ha dado Alba Carrillo al apostar por la sostenibilidad . La exnovia de Santi Burgoa ha transformado recientemente una casa de piedra que adquirió en un pueblo de Ávila para estar rodeada de naturaleza. Su rincón favorito para refugiarse del ruido y del ritmo frenético de la televisión. Para ello no ha dudado en utilizar la tecnología de la aerotermia (para aprovechar la energía ambiental al máximo) y también ha puesto placas solares, tal como ha confesado.

Tras dar esos pasos el siguiente natural era el de adquirir un vehículo cien por cien eléctrico y tras probar el que se ha comprado ya no hay vuelta atrás para ella. "Es una maravilla", dice y, aunque en su caso no ha dado muchos más detalles de lo que supone esta nueva experiencia, sí que hemos visto que su modelo es en color gris y no muy voluminoso y que aprovecha también muy bien los espacios, tal como ha reflejado desde su interior, al enseñar el panel de mando.