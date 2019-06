Alberto Isla conquista a Anabel Pantoja con una foto de sus dos hijos: "Me los como"

Alberto Isla ha demostrado en numerosas ocasiones lo mucho que se desvive por sus niños, a los que dedica todo su tiempo libre. En esta ocasión, Alberto ha compartido una divertida fotografía que ha conseguido derretir de amor a todos sus seguidores. En la imagen podemos ver a los hermanos llegando a la luna convertidos en dos pequeños astronautas. Un entrañable momento que ha enamorado a Anabel Pantoja: "Me los como", ha escrito en la publicación.

El exsuperviviente no duda en compartir con sus seguidores los buenos momentos que pasa junto a sus hijos, a los que incluso dedica bonitas dedicatorias: "Mis dos tesoros", "Sin vosotros nada de lo que ahora soy tendría sentido. Todo lo bueno que pueda enseñaros... así será. Crezcamos juntos", "Nada me hace más feliz que veros felices", "Me siento completamente orgulloso de ellos". Unos tiernos mensajes repletos de amor y cariño que demuestran que Alberto está completamente entregado a sus dos hijos.