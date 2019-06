Ania Iglesias 'GH' posa en bikini a sus 49 años y presume de cuerpazo: "Inaugurada la temporada de piscinas"

Otra cosa no pero a Ania Iglesias se le nota que le gusta la vida sana y, sobre todo, hacer deporte. Así lo ha demostrado la que fuera concursante de la primera edición de 'Gran Hermano' publicando una fotografía en sus redes sociales en la que demuetra el resultado de ese tipo de vida: un vientre plano por completo y un cuerpo de lo más fibroso en el borde de una pisicina.

La actual actriz y modelo Ania Iglesias ha sorprendido a todos los seguidores de su perfil de Instagram (tiene más de 5.000 fans) con una instantánea en la que, en plena piscina y posando tumbada al sol, nos ha enseñado el cuerpazo que tiene. Y lo ha hecho con sus 49 años recién cumplidos. ¡Por Ania no pasan los años!

La concursante de 'GH' ya presumió de abdominales el año pasado

Si este año hemos flipado con la figura de Ania, ya el año pasado pudimos ver a la antigua ex gran hermana enseñando abdominales y dejando a todos sus seguidores con la boca abierta por su escultura y trabajada figura. Si quieres ver cómo lucía de bien Ania Iglesias el año pasado, puedes v erlo en este vídeo:

Ania Iglesias está enamoradísima de su chico

Tras confesar que ha superado todos sus problemas de salud y presentar a su nueva conquista, la que fuera finalista de la primera edición de 'Gran Hermano' ya no oculta su amor. Ania Iglesias está muy ilusionada al lado de Javier Fandiño y no duda en confesar sus sentimientos más sinceros por su chico.

La ex gran hermana ya no se esconde y, en una de sus últimas publicaciones, la modelo ha compartido una fotografía junto a su nueva ilusión, acompañada de unas reveladoras palabras. "Cuando te acompaña un hombre de esta categoría hay que estar a la altura. Te quiero amor, no puedes ser más bonito por dentro y por fuera. #todocontigo #migitanoamor #tecomo #tecomoabesos", ha comentado feliz y enamorada.