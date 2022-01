Tras poner fin a su relación con Marcos Plaza Retamosa, fotógrafo de las influencers , Alejandra González Montañés vuelve a creer en el amor. Después de su ruptura con el amigo de María Pombo, la prima de Yolanda Claramonte estuvo saliendo un breve periodo de tiempo con un joven misterioso al que no llegamos a poner cara. Una relación que finalmente no acabó fraguando.

Sea como fuere, lo cierto es que la joven, que acaba de cumplir 28 años, no puede ser más feliz. Está "dejándose llevar", algo que para ella "suena demasiado bien" y "más feliz que nunca". Así lo refleja en sus publicaciones de Instagram, donde también regala bonitas palabras a su nueva ilusión. "De ti me he contagiado sin medida", escribe junto a una de sus publicaciones en las que se la puede ver empezando el nuevo año junto a su 'no novio'.