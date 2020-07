Alejandra 'GH' posa por primera vez con el amigo de María Pombo con el que la relacionan: "Están saliendo"

A través de sus 'stories' de Instagram, la prima de Yoli ha compartido una cómplice foto con el fotógrafo e influencer. Muy sonrientes, aunque de momento sin confirmar su relación, parece que la pareja no se esconde y muestran abiertamente a sus seguidores el buen rollo que hay entre ambos. Una instantánea que él no ha dudado en 'repostear' también en su perfil.

¿Quién es Marcos Plaza, el "nuevo novio" de Alejandra 'GH' y amigo de María Pombo?

Pero además, el "nuevo novio" de Alejandra 'GH' es tan amigo de ambos que fue uno de los invitados a su boda. "Hace una semana ya y aún me emociona veros. Que felicidad máxima nos disteis a todos. Take me back please", les escribía entonces a los recién casados.