Alejandra Rubio desvela los detalles más íntimos de su adolescencia

Alejandra Rubio también ha contado que su madre descubrió que fumaba por que la pilló "con las manos en la masa" con 14 años. Además, ha desvelado como fue el momento exacto en que Terelu lo descubrió: "Tenía el tabaco dentro de un neceser de Chanel en el baño y mi madre entró y me dijo:'Ay qué mono este neceser'. Yo le dije: 'no lo abras mamá y me dijo: '¿por qué? y le dije que no quería saber lo que había dentro. Obviamente lo abrió y me dijo que era idiota y con toda la razón del mundo. Llevaba años diciéndole que por favor dejara de fumar. Por supuesto, aunque me pillara, no me dejaba fumar. Pude fumar libremente a los 17 años".