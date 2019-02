Alejandra Rubio ficha por Mediaset: “Todas las Campos tenemos el mismo carácter”

La hija de Terelu está dispuesta a contarlo todo y dejar de ser "anónima". Alejandra Rubio será la nueva estrella de 'mtmad', donde tendrá su propio canal en el que contará su día a día. Parece que la nueva generación de las Campos viene pisando fuerte, tan fuerte como dice que es su carácter. Con ella nos hemos sentado para que nos cuente cómo se encuentra y cómo se ve en el futuro. Tablas para posar ante la cámara le sobran...

'Black sheep': Quedamos para conocerla un poquito más antes del estreno de su canal y los nervios se palpan en el ambiente entre el equipo que la espera antes de la entrevista. Todos queremos saber cómo posa y cómo habla ante la cámara, cómo es esa chica desconocida hace un año y que ahora interesa a todos. Alejandra llega al estudio y, aunque tímida, es profesional desde el minuto uno. Está dispuesta a todo: fotografías, maquillaje, vestuario y, lo más importante, a abrirnos su corazón. Eso sí, sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Así nos lo hace saber en este avance de su canal, que se llamará

¿Cómo te enfrentas a este nuevo proyecto? ¿Tienes ganas?

Tengo muchísimas ganas de hacer esto. Me gusta mucho la idea y el formato. Creo que va a salir muy bien. Estoy muy, muy contenta.

¿Qué vamos a poder ver en los vídeos de mtmad?

Básicamente mi día a día. Voy a tratar temas que nunca he tratado y que crearon en su día mucha expectación. Mi día a día con mi madre, con mi abuela, con Álvaro…

¿Estás preparada para dar ese salto y dejar de ser anónima?

Sí, lo estoy. Noto que la gente que me sigue en Instagram o la gente que me para por la calle me pregunta cosas que yo no suelo decir porque no cuento mi vida, básicamente. Pero sí quiero que todas esas personas me conozcan un poco más…

¿Cómo reaccionó tu madre cuando le contaste lo que ibas a hacer?

Al principio me dijo que a ver lo que hacía, que ella no estaba de acuerdo con que yo me metiera en este mundo porque sabe como soy yo, que, al principio, me tomaba fatal las cosas. Pero luego cuando vio cómo era realmente el programa y todo le pareció fenomenal. ¡Y a mi abuela también le gustó!

Soy fan de ‘Gran Hermano’ y de ‘Supervivientes’, pero no para estar allí

¿Qué te dijo tu abuela?

Ella se ríe mucho. Se ríe siempre que le digo: “abuela, tenemos que quedar para grabar”. Se ríe y me dice: “para tu programa, ¿no?”.

Desde que cumpliste 18 eres un personaje público… ¿Cómo has llevado ese cambio?

Al principio lo llevé muy mal porque no soportaba que la gente me dijera cosas feas, sus opiniones malas o absolutamente nada. Y también me sentía mal por Álvaro porque él no pertenece a este mundo y me daba miedo que él también se pudiera alejar de mí por esto. Pero luego ya fue pasando el tiempo, entiendo las fotos, porque para la prensa es su trabajo, al fin y al cabo, y entiendo muchas cosas que antes no me entraban en la cabeza.

Veo muy bien a mi madre tras dos meses complicados

¿Y las críticas en redes también te afectan?

Ya no. Ya no. Antes muchísimo. Alguna que otra crítica se pasa mucho y eso ya es otro nivel. Pero lo de fea, gótica y tal, ya no me afecta nada. Antes sí, pero ya no.

¿Qué les dirías a todos esos ‘haters’ que alguna vez te han hecho daño?

Pues les diría que es muy fácil criticar desde el salón de tu casa. Y les diría también que realmente ellos no viven como es esto, ni reciben críticas todos los días.

Todas las Campos tenemos el mismo carácter

El medio lo conoces y lo has vivido desde pequeña por la profesión de tu madre, pero ¿te dedicarías a la tele?

Yo siempre he dicho que no, que no lo haría. Llevo toda la vida diciéndolo, pero con los 18 cambió un poco mi opinión. Así que depende de qué televisión.

¿Te atreverías con una versión ‘Las Campos: millenial’?

Pues no lo sé. Nunca digas nunca, pero yo tele de corazón no. Lo de ‘Las Campos: millenial’ no creo porque tampoco mi prima es de meterse en esos marrones, pero sí me gusta la tele. No me gusta la tele polémica y de movida…

¿Entonces si te gustaría hacer tele?

Hombre no me importaría ser una Lara Álvarez, pero es algo muy difícil de conseguir. Pero creo que puedo aprender.

Y de la saga las Campos… ¿qué tienes?

El carácter.

Tenéis mucho carácter…

¡Todas! Las Campos tenemos todas el mismo carácter, lo único es que yo antes tenía más el carácter de ‘Las Campos’ y ahora tengo más el carácter ‘Rubio’, de mi padre. Pero sí, sí, carácter hay de sobra (se ríe)

¿Participarías en un reality?

No (responde rotundamente)

¿Nunca?

Nunca digas nunca, pero no. A día de hoy no.

¿Ningún formato te llama la atención? Por ejemplo, ‘Supervivientes’…

No, no, no… Cuando me entrevistaron en la Fashion Week les dije que cómo querían que fuera a ‘Supervivientes’ con lo delgada que estoy. Me quedaría ya chupada del todo, no puedo. Me gusta más verlos. Soy fan de ‘Gran Hermano’ y de ‘Supervivientes’, pero no para estar allí. No es para mí.

Lo de fea y gótica ya no me afecta nada

¿Cómo van tus estudios de diseño?

Todo lo podréis ver en mi primer vídeo de 'mtmad'.

Pero ahora también eres RRPP de una discoteca… ¿Qué te ha llamado la atención de ese mundo?

Me he metido en ese mundo porque mi novio es Dj e iba con él todos los días a la discoteca 'White Lab'. Ahora estamos en la 'Oh My Club', antes estábamos en otra. Llevo a mis amigas, llevo a gente, pues un dinerito que me gano ya que vivo sola… ¿por qué no?

Hace unos días salías de fiesta con tu madre… ¿Cómo se encuentra ella?

Está muy bien ahora. Está casi recuperada y ese día lo pasamos fenomenal. Yo la veo muy bien.

¿Cómo has vivido estos dos meses tras la operación?

Pues complicados, pero siempre dándole fuerza y apoyándola.

El corazón sabemos que lo tienes ocupado… ¿Vamos a poder ver a Lobo en el canal?

Sí, lo vais a poder ver.

¿Y cómo le convenciste?

A él no le hace mucha gracia, es la verdad. Lo hace por mí, pero no le hace ninguna gracia, lo que pasa es que sabe que tiene que colaborar un poquito, de vez en cuando. Yo creo que lo hace por amor…

¿Qué te enamoró de él?

Es muy yo. Somos como iguales, lo que pasa es que yo, lo que te digo, tengo muchísimo carácter y él me calma bastante.

Nunca he necesitado de mamá y papá para todo

¿Y cómo es la vida independizada? ¿Echas de menos a tu madre?

Al principio sí. Las primeras semanas me decía he empezado de cero una nueva vida. Estaba contenta por esa nueva vida, aunque también me daba pena separarme de mi madre, pero luego ya… Yo es que siempre he sido muy independiente, nunca he necesitado lo de mamá y papá para todo.

¿Cómo viviste los primeros días en la universidad siendo 'la hija de…' y 'la nieta de...'?

Yo pensaba que no iba a haber nadie y cuando giré la calle había aproximadamente ocho fotógrafos o así y estaba todo el mundo en la puerta, con lo cual todo el mundo me vio que me hacían fotos. Yo estaba con el corazón a mil, no sabía qué hacer, pero bueno… Al día siguiente me tocó un grupo y ya empezaron a preguntarme que quién era, unos lo sabían y otros no… Pero es lo que hay, es lo que toca.

Sabemos que Anita Matamoros estudia lo mismo que tú pero en Milán y de pequeñas erais muy amigas ¿cómo es vuestra relación actual?

No es exactamente lo mismo, pero sí va por el mismo tiro. Anita y yo siempre hemos sido uña y carne. Ha sido mi hermana toda mi vida, ahora estamos más distanciadas porque está viviendo fuera pero yo a Anita la adoro y la querré toda mi vida. Si alguien toca a Anita yo, de verdad, muero por ella. No mato, muero.

¿Y con Oriana la relación se terminó para siempre?

Sí. Pero de eso no voy a hablar porque yo le tenía mucho cariño a Oriana y no quiero hablar de esto.

Si alguien toca a Anita yo, de verdad, muero por ella. No mato, muero

¿Cómo te ves de aquí a 5 años?

Me veo con Álvaro, obviamente. Me veo terminando mi carrera con un futuro hecho. Me gustaría seguir haciendo lo que hago ahora, teniendo un programita así como en ‘mtmad’ o cosas de moda. Así me veo. Dentro de 5 años todavía soy muy joven.

¿Futuro ligado a la moda o a las redes sociales?

Hombre, las redes sociales no son para toda la vida, eso lo tengo claro. Hay que reinventarse, cuando pasan los años, hay que sacar nuevas ideas y ver por dónde tirar. Ahora mismo lo que te decía antes, ese me gustaría que fuera mi futuro, haciendo cosas relacionadas con la moda y los medios, pero nunca se sabe.



Maquillaje y peluquería de Cristo Rodríguez Fotografía de Adasat Barroso Maquillaje y peluquería de

sesión de fotos de Alejandra Rubio: En el siguiente vídeo, puedes ver el 'making of' de lade Alejandra Rubio: