Alejandra Rubio estalla contra los que le acusan de "mantenida"

En dicho comentario, el seguidor/a dejaba entrever que los gastos de Alejandra corrían a cuenta de sus familiares, algo que no le ha sentado nada bien a la hija de Terelu así: "¡Y dale maracas! Que la casa me la pago yo, vamos, yo la mitad y Álvaro la otra. A ver si os pensáis que encima de que me voy de casa me van a pagar la casa mis padres. Me han ayudado comprando el menaje, la vajilla, el sofá y la cama porque mi regalo de los 18 lo cancelé porque sabía que les tenía que pedir una ayudita en cuanto a cosas para la casa. ¡Pero la casa la pago yo!".